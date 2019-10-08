13:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Назначен новый директор ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте службы.
По данным «Московского Комсомольца», указ о назначении Калашникова подписал президент Владимир Путин, на официальном
Калашников окончил академию ФСБ и начинал службу с обычного оперуполномоченного, в дальнейшем, по данным источника «МК», служил в контрразведке. Затем возглавлял УФСБ Республики Коми и Красноярского края и запомнился жестким и решительным стилем работы.
На счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе, губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова. Гайзера в итоге приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Протопопова — к семи годам колонии строгого режима.
3 октября стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет — это предельный возраст нахождения на службе.