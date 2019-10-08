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14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Сторонники Порошенко начнут расследование против Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой расследовать заявление украинского президента Владимира Зеленского, который в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом назвал нового генпрокурора Руслана Рябошапку «на 100 процентов своим человеком». Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, Зеленский нарушил украинское законодательство, когда заявил о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен подконтрольный ему кандидат. В депутатском обращении указывается, что закон гарантирует независимость прокуроров, поэтому он видит в словах президента признаки преступления, в связи с чем просит ГБР расследовать ситуацию.

«С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения», — говорится в документе.

В обращении Гончаренко отмечает, что президент страны не может обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать.

Гончаренко выразил уверенность, что ГБР начнет уголовное расследование против Зеленского и определит степень его вины.
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Ранее в октябре в интервью японским журналистам Зеленский заявил, что президент США не оказывал на него давления в ходе июльского телефонного разговора лидеров стран. Он также опроверг сообщения американских СМИ, ранее заявивших, что Трамп выдвинул условия для его приглашения в Вашингтон и предоставления Киеву финансовой и военной помощи со стороны США. По мнению журналистов, Трамп потребовал от Зеленского начать расследование коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США.

26 сентября Зеленский объяснил свои слова о генеральном прокуроре Рябошапке, которого он в разговоре с американским коллегой назвал «на 100 процентов своим человеком».

По словам президента, их с Рябошапкой связывают дружеские отношения, однако это не значит, что генпрокурор выполняет все его указания.

Скандал вокруг июльской телефонной беседы президентов США и Украины стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Такое решение было принято по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании.

«Европейская солидарность» — партия бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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