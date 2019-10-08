18:07 (мск), источник: Ведомости
«Лидеры России» начнут искать управленцев для здравоохранения, науки и технологий
Кураторами новых направлений станут министр, помощник президента и президент Сбербанка.
В ходе третьего сезона конкурса «Лидеры России» его организаторы будут выбирать управленцев в сферах здравоохранения, финансов, технологий и науки. О запуске конкурсного сезона 2019−2020 гг. объявил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Он напомнил, что старт третьему конкурсу в прошлую пятницу дал президент Владимир Путин, и сообщил, что за полтора рабочих дня было подано уже 46 000 заявок.
Реализоваться человек может сам, но создать условия для этого должно государство. Конкурс «Лидеры России» — это социальный лифт, шанс в стране, где, чего греха таить, говорят, что пробиться может только тот, у кого есть родственные связи или деньги. Всегда хочется немного поплакаться и сказать, когда
что-тоне получается, что это не твоя ответственность, и переложить вину на кого-тоещё.
Он также объявил, что с третьего сезона в конкурсе, кроме общеуправленческого трека, появляются отраслевые — наука, здравоохранение, финансы и технологии.
Куратором трека по здравоохранению будет профильный министр Вероника Скворцова. Среди требований к участникам конкурса — высшее образование в сфере медицины или управления в медицине и опыт управленческой работы. Наставниками победителей будут сама Скворцова, врачи Леонид Рошаль, Лео Бокерия и другие, а после конкурса их ждёт работа в Минздраве и региональных ведомствах, на должностях главврачей больниц и их заместителей.
Нам очень нужны врачи — управленцы, везде есть нужда в современных требовательных руководителях.
Ранее, при запуске второго сезона, о необходимости активного участия женщин в конкурсе говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Куратором трека «Наука» стал помощник президента Андрей Фурсенко. Для участников конкурса необходим опыт в сфере исследований и разработок, а также научные публикации. Среди наставников, помимо Фурсенко, — директор Курчатовского института Михаил Ковальчук, учёный Станислав Смирнов и другие.
Сейчас в науке необходимость в управленцах гораздо выше, чем желание стать ими, отметил Фурсенко: «Ключевые компетенции, кроме стандартных управленческих, — умение формулировать стратегические цели и понимать, как их реализовывать».
Кроме того, чтобы помогать участникам, мы должны помнить, что мы не должны им мешать.
Трек «Финансы и технологии» будет курировать президент Сбербанка Герман Греф, наставниками станут представители руководства Сбербанка.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, входящая в наблюдательный совет конкурса, сообщила, что в следующем сезоне конкурса, возможно, появится трек по подготовке управленцев в сфере культуры, а его куратором может стать советник президента Владимир Толстой.
О появлении в «Лидерах России» отраслевого трека по здравоохранению стало известно вскоре после получившего широкую огласку конфликта в Центре онкологии им. Блохина.
В конце сентября профсоюз медработников «Альянс врачей» опубликовал обращение детских онкологов из этого центра, которые требовали отстранить новое руководство НИИ детской онкологии и гематологии, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, а также провести аудит строительства новых корпусов центра. Врачи написали заявления об увольнении. В свою очередь, новое руководство НИИ попросило президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского
Корреспондент «Ведомостей» поинтересовался у Кириенко, как конкурсы вроде «Лидеров России» могут помочь разрешению конфликтов, подобных ситуации в Центре им. Блохина. «Я не готов обсуждать конкретный конфликт, поскольку не владею информацией, поэтому не могу дать оценок, — ответил он. — Но я считаю, что, с одной стороны, чтобы управлять учреждением здравоохранения, нужно быть врачом, но с другой стороны, сегодня в России уникальные больницы, в которых требуются не только профессиональные знания, но и хорошие навыки управления. А специально этому не учат». Поэтому важно, что Минздрав выступил инициатором трека здравоохранения, добавил Кириенко: «Людей дальше будут обучать, инвестировать в них средства и время лучших управленцев страны.
Чтобы сегодня управлять такими современными отраслями, как здравоохранение, наука, финансы и технологии, требуются уникальные сочетания — надо быть профессионалом, управленцем, хорошим психологом.
И это определяет успешность не только отрасли в целом, но и каждого конкретного учреждения, и способности избегать конфликтов в том числе".
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводит организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента Путина. Первый сезон проходил с октября 2017 г. по февраль 2018 г.: заявки подали 199 000 человек, 103 из них стали победителями. В 2018 г. было подано уже 227 000 заявок, победили в конкурсе 104 человека.
Победители получают в наставники федеральных чиновников и руководителей банков и корпораций, а также могут быть назначены на должности в органах власти или госкорпорациях. Кроме того, они получают грант на обучение в размере 1 млн руб.