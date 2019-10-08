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16:52 (мск), источник: Интерфакс

Трамп пригрозил Турции и заявил, что США не бросят курдов на произвол судьбы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии заявил что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

Источник: AP 2019

«Мы, может, и в процессе ухода из Сирии, но никоим образом мы не оставляем курдов, они особенные люди и отличные бойцы», — написал Трамп в твиттере.

«В Турции есть большая курдская диаспора, и она (Анкара — ИФ) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты», — продолжил президент.

По словам Трампа, Вашингтон помогает курдам и оружием и финансами.

Кроме того, американский президент напомнил о том, что Турция занимает важное место в американской внешней политике.

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«Так много людей спокойно забывают о том, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, фактически они создают структурные стальные рамы для наших истребителей F-35. С ними также было приятно иметь дело, когда они помогали мне спасти многие жизни в (сирийской — ИФ) провинции Идлиб и вернуть здоровым пастора Брансона, который долгие годы находился в тюрьме», — отметил президент.

Он добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

СМИ накануне сообщали, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую планирует Анкара.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшались в прошлом году, в частности, в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота. Однако пастор был освобожден властями Турции 12 октября.

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