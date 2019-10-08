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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Пользователей имейл-сервисов будут блокировать за запрещенную информацию

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.

Над документом также работали Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — “организатор сервиса обмена сообщениями”. Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов», — уточнил он.

В то же время будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки: как показывает практика, целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения, объяснил сенатор.
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Клишас подчеркнул, что, согласно проекту, из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией», — подытожил сенатор.

В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.

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