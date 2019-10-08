17:59 (мск), источник: РИА Новости
Пользователей имейл-сервисов будут блокировать за запрещенную информацию
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей
Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.
Над документом также работали Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — “организатор сервиса обмена сообщениями”. Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов», — уточнил он.
Клишас подчеркнул, что, согласно проекту, из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.
«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией», — подытожил сенатор.
В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации