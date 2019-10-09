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8 октября, источник: ТАСС

Пентагон: США вывели свои войска из района потенциального наступления Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. США передислоцировали свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии, но при этом американское военное присутствие в этой стране остается неизменным.

Источник: Reuters

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«К сожалению, Турция выбрала односторонние действия. Для обеспечения безопасности мы вывели наши силы на севере Сирии из района потенциального наступления Турции», — отмечается в тексте.

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«Министерство убеждено, что установление зоны безопасности на севере Сирии является лучшим способом поддержания стабильности», — подчеркнул Хоффман.

Представитель Пентагона обратил особое внимание на то, что, вопреки различным сообщениям, президент США Дональд Трамп в последние дни консультировался с руководством ведомства по сложившейся ситуации.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной

6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция «сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики».

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