Сенаторы США заключили, что РФ помогала Трампу и мешала Клинтон на выборах 2016 года

Во вторник комитет опубликовал вторую часть расследования, которое он проводил по теме предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
«Комитет пришел к выводу, что деятельность “Агентства интернет-исследований” в социальных сетях была направлена на оказание явной поддержки тогдашнему кандидату Трампу и во вред кампании Клинтон», — говорится в заявлении комитета. Там отмечается, что сотрудники IRA делали это по указанию Кремля.
Кроме того, комитет в докладе отмечает, что действия хакеров в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.
Американские СМИ называют «Агентство интернет-исследований», связанное с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, «фабрикой троллей». IRA фигурировало в расследовании спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.
Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину, поскольку он и его «Агентство интернет-исследований» пытались «подорвать американский демократический процесс».
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но счел доказанным попытки России повлиять на итоги выборов.