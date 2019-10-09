Демократы США направили письмо Помпео и Эсперу по поводу Договора по открытому небу

Послание соответствующего содержания было направлено во вторник Помпео и Эсперу сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом.
Первые двое являются старшими демократами (заместителями председателей) комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената. Энгел и Смит возглавляют аналогичные комитеты Палаты представителей.
«Мы понимаем, что администрация [США] рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и призываем вас не поступать таким образом», — говорится в документе. Его текст был обнародован аппаратами четырех упомянутых законодателей.
«Выход из договора противоречил бы интересам национальной безопасности США. Как выясняется, этот процесс движется без какого-либо уведомления Конгресса или консультаций с ним. Насколько мы понимаем, ведомствам [федерального правительства США] было отдано распоряжение даже не обсуждать данный вопрос с Конгрессом», — отмечают законодатели.
Они характеризуют ДОН как «важное многостороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями». Выход США из него стал бы «очередным подарком» администрации Трампа России, утверждают авторы послания. С их точки зрения, ДОН является «важнейшим элементом американской и европейской безопасности, и решение о выходе стало бы еще одним ударом по региональной стабильности и безопасности Украины».