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17:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Чем Турции мешают сирийские курды?

Турция объявила о намерении начать операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать вдоль своих границ «безопасную зону». Вашингтон заявил, что не станет препятствовать турецким военным, и начал выводить с этой территории свои войска. В сложившейся ситуации появилась угроза эскалации конфликта между Турцией и сирийскими курдами, которые сейчас контролируют северо-восток Сирии.

Источник: AFP 2019

Би-би-си объясняет, зачем турецкие власти хотят создать на северо-восточных территориях Сирии, граничащих с Турцией, «безопасную зону», и почему считают курдов, под контролем которых находятся эти земли, террористами.

Зачем Турции нужна операция?

Главная цель анонсированной Турцией операции — оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ.

Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую «зону безопасности», свободную от курдского ополчения.

Карту предполагаемой безопасной зоны Эрдоган в сентябре показал на Генассамблее ООН | Источник: EPA

В эту «безопасную зону» Анкара также рассчитывает переселить до 2 миллионов сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции (всего в стране находятся порядка 3,6 млн беженцев, покинувших Сирию из-за гражданской войны, начавшейся в 2011 году).

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), в которые входит ополчение YPG, в понедельник заявили, что будут защищать свои территории, и что США покидают район, чтобы превратить его в зону боевых действий, создавая угрозу возрождения «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах).

YPG являются самой многочисленной частью Сирийских демократических сил (SDF) | Источник: Reuters

Почему Турция хочет оттеснить сирийских курдов от своих границ?

Территория, на которой Турция хочет создать «безопасную зону», находится под контролем Отрядов народной самообороны (YPG) — курдского ополчения, которое входит в состав курдско-сирийского альянса SDF и является его самым крупным подразделением.

США поддерживают SDF, и YPG в том числе. При поддержке американцев курдско-сирийские силы разгромили ИГ на северо-востоке Сирии и теперь контролируют эту часть страны.

Анкара считает YPG ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Турция, США и некоторые страны ЕС признали РПК террористической организацией. YPG отрицают связь с РПК.

Турецкие власти опасаются, что сирийские курды, которые хотят добиться создания своей самоуправляемой территории внутри Сирии (наподобие Иракского Курдистана, который в Ираке имеет статус широкой автономии), вдохновят турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.

Альянс SDF сыграл важнейшую роль в разгроме ИГ на северо-востоке Сирии | Источник: Reuters
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Несмотря на то, что Турция входила в состав возглавляемой США коалиции против ИГ, она неоднократно критиковала Вашингтон за поддержку SDF и пыталась помешать альянсу взять под контроль северную границу Сирии.

Кроме того, в начале 2018 года Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в населенном преимущественно курдами районе Африн на западе Сирии. Целью операции было вытеснить из Африна курдские вооруженные формирования.

По данным базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, в результате боевых действий, продолжавщихся два месяца, были убиты 300 мирных жителей, 1500 курдских ополченцев, 400 бойцов из протурецких формирований и 45 турецких военных. По меньшей мере 137 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Позиция США

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о разгроме ИГ в Сирии и о том, что отдал приказ немедленно начать вывод 2 тысяч американских военнослужащих, которые в Сирии оказывали помощь SDF.

Иностранные союзники США и некоторые высокопоставоенные члены Республиканской партии назвали утверждение о разгроме ИГ преждевременным и выразили обеспокоенность о том, что может произойти с курдскими силами без защиты США.

Через несколько дней Трамп в своем «Твиттере» пообещал «разорить турецкую экономику» в случае, если турецкие силы нанесут удар по курдам. «Создайте 20-мильную (32 км — Би-би-си) безопасную зону» — посоветовал американский лидер Анкаре.

И хоть вывод американских военных был отложен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ухватился за предложение Трампа и заявил о готовности турецких сил к созданию «безопасной зоны».

Эрдоган и Трамп согласны с тем, что на севере Сирии должна быть создана безопасная зона | Источник: Reuters

В августе этого года американские военные заявили, что согласовали с турецкой стороной основные принципы решения проблем турецкой безопасности, в том числе «механизм обеспечения безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы (термин «безопасная зона» американские военные не упоминали).

Однако 6 октября Белый дом выпустил заявление о том, что США начинают вывод своих войск с севера Сирии до начала операции Турции.

«Вскоре турецкие силы начнут давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию и участвовать в ней. Силы США, разгромившие ИГ, более не будут находиться непосредственно в этом районе», — говорилось в заявлении Белого дома.

В нем также отмечалось, что теперь ответственность за всех боевиков ИГ, захваченных за последние два года в этом районе, будет нести Турция. В плену у SDF на данный момент находятся 12 тысяч человек, подозреваемых в принадлежности к ИГ.

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