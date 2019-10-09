Луговой назвал абсурдом статью The New York Times о «подразделении ГРУ для диверсий в ЕС»

«Сложно придумать более захватывающий сценарий для фантастического боевика», — сказал парламентарий. «Абсурд, лишенный всякого здравого смысла», — добавил он, отметив, что «комментировать на самом деле больше нечего».
По версии источников издания, сотрудники западных спецслужб полагают, что данное подразделение действует уже «не менее десятилетия» и сейчас входит в структуру Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее Главное разведывательное управление, ГРУ). В публикации называют данное подразделение Unit 29155 («Подразделение 29155»). Оно якобы попало в поле зрения западных разведывательных служб лишь несколько лет назад.
Входящие в подразделение лица, по версии источников издания, имеют возможность ездить в европейские страны и причастны к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, предпринимателя Эмилияна Гебрева в Болгарии, а также попытке организации государственного переворота в Черногории и дестабилизации обстановки в Молдавии. По утверждению газеты, «сотрудники служб безопасности западных стран пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие являются частью скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы».