Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
11:20 (мск), источник: Российская газета

Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за инцидента с Юмашевой

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом сообщила советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Источник: Reuters

Ранее появилась информация о том, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Сообщивший об этом посол России в США Анатолий Антонов пояснил, что допрос продолжался около часа, при этом Юмашевой задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Депутат прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», который пройдет 6 октября.

В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены.
Анастасия Кашеварова
советник председателя Госдумы по СМИ

В частности, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков должен был лететь в командировку в США, но визит не состоится, уточнила советник.

Читайте также
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

По ее словам, командировки в США приостанавливаются до того времени, пока власти США официально не объяснят, почему Юмашеву час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения.

Советник спикера ГД считает, что «задавать вопросы, допрашивать депутата Госдумы имеют право избиратели и российские силовые ведомства».

Отметим, что сразу после инцидента глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил парламентариям «задуматься» об участии в мероприятиях на территории США.

Сама же Инга Юмашева, комментируя инцидент, назвала свой допрос в Нью-Йорке отражением состояния российско-американских отношений. Однако депутат призвала разделять настроения американских граждан и отдельно взятых политиков.

Читайте также
 Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за инцидента с Юмашевой
ФСБ пресекла деятельность финансирующей терроризм в Сирии ячейки ИГ
Всемирный банк снизил прогноз роста российской экономики
J&J выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции
Назвавшая людей «быдлом» экс-чиновница нашла новую работу
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть температура в доме
СМИ узнали о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
ФСБ обнаружила «финансистов» ИГ в девяти регионах России
Здоровье
Установлено, кто помешал спасти актера Дмитрия Марьянова Следствие считает, что актеру не оказали своевременную помощь из-за сопротивления директора реабилитационного центра.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Появилась долгожданная версия Lada Vesta (фото) Бестселлер получил автоматическую коробку передач от «Иксрея» в комплекте со 113-сильным двигателем
Кино
Джоли и Пфайффер воссоединились на премьере в Риме Премьера диснеевской сказки о коварной волшебнице «Малефисента: Владычица тьмы» прошла в Италии
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Остров Кенгуру и 12 Апостолов, Австралия 377
Как жить с мужем-трудоголиком? 254
Пришло время моего негодования ) 185
Стоит ли... 135
Леди
Пуховик-одеяло и яркая парка: где купить стильную верхнюю одежду Пора утепляться! Рассказываем, как разнообразить свой гардероб и где отыскать самые модные новинки.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь