11:20 (мск), источник: Российская газета
Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за инцидента с Юмашевой
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены после инцидента в аэропорту
Ранее появилась информация о том, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту
В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены.
В частности, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков должен был лететь в командировку в США, но визит не состоится, уточнила советник.
По ее словам, командировки в США приостанавливаются до того времени, пока власти США официально не объяснят, почему Юмашеву час допрашивали ФБР в аэропорту
Советник спикера ГД считает, что «задавать вопросы, допрашивать депутата Госдумы имеют право избиратели и российские силовые ведомства».
Отметим, что сразу после инцидента глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил парламентариям «задуматься» об участии в мероприятиях на территории США.
Сама же Инга Юмашева, комментируя инцидент, назвала свой допрос в