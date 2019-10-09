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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в список иностранных агентов, сообщает в среду Минюст России.

Источник: РИА Новости

«Девятого октября некоммерческая организация “Фонд борьбы с коррупцией” включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в релизе.

По заявлению министерства, в ходе «текущего контроля за деятельностью» ФБК установлены признаки, позволившие вынести такое решение. Детали пока не уточняются.

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