15:32 (мск), источник: Интерфакс
Турция начала переброску военных на северо-восток Сирии
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Турция начала перебрасывать свои войска на
По его словам, задача турецких сил — заставить курдских ополченцев отойти от
Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на
Анкара стремится очистить от экстремистов и
В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.