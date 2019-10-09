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15:32 (мск), источник: Интерфакс

Турция начала переброску военных на северо-восток Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Турция начала перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя турецких властей.

Источник: AP 2019

По его словам, задача турецких сил — заставить курдских ополченцев отойти от сирийско-турецкой границы, но деталей операции не уточнил.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.

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Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

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