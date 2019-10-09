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14:41 (мск), источник: Интерфакс

Песков счел «криминальным чтивом» статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Публикацию The New York Times о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе в Кремле сравнили с «криминальным чтивом».

Источник: Reuters
Подобные публикации, это, скажем так, из разряда «криминального чтива», pulp fiction по-английски.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва «заинтересована в выстраивании добрых отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе», и это неоднократно подтверждалось.

Ранее газета The New York Times сообщила о предполагаемом существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Издание утверждает, что этот отдел настолько секретный, что о нем не знают даже другие сотрудники ГРУ.

В числе операций спецподразделения назывались попытка госпереворота в Черногории, «кампания по дестабилизации» в Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.

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