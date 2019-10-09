Песков счел «криминальным чтивом» статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы

Подобные публикации, это, скажем так, из разряда «криминального чтива», pulp fiction по-английски.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва «заинтересована в выстраивании добрых отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе», и это неоднократно подтверждалось.
Ранее газета The New York Times сообщила о предполагаемом существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Издание утверждает, что этот отдел настолько секретный, что о нем не знают даже другие сотрудники ГРУ.
В числе операций спецподразделения назывались попытка госпереворота в Черногории, «кампания по дестабилизации» в Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.