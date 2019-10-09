15:03 (мск), источник: Ведомости
«Элитная часть ГРУ» из статьи NY Times оказалась курсами для разведчиков
По данным «Ведомостей», учебный центр расположен на востоке Москвы.
Воинская часть ГРУ в/ч 29155, которая названа в публикации The New York Times секретным элитным подразделением ГРУ, занятым дестабилизацией обстановки в Европе, является обычными учебными курсами разведки. Об этом «Ведомостям» сообщили бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к спецслужбам.
По данным американской газеты, которая ссылается на западные спецслужбы, сотрудники этого секретного подразделения причастны к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 г., к попытке отравления болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 г., а также к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 г.
По словам человека, близкого к спецслужбам, в/ч 29155, известная также как 161-й учебный центр и расположенная в московском районе Измайлово (на востоке города), является существующими со времен СССР краткосрочными курсами военной разведки, где ее военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах — в отличие от
Подобные краткосрочные курсы существуют и в других родах войск, а краткосрочные курсы по разведывательным дисциплинам — в СВР, ЦРУ, и других разведывательных службах многих стран.
«Ведомости» отправили запрос в Министерство обороны России.
Алексей Никольский