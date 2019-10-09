16:20 (мск), источник: ТАСС
Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/ — В ходе телефонного разговора стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии.
В ходе телефонного разговора стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Об этом сообщили в
В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на
северо-востокеСирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.
«При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета», — добавили в Кремле.