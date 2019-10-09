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16:20 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/ — В ходе телефонного разговора стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии.

Источник: AP 2019

В ходе телефонного разговора стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора двух президентов.

В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.
пресс-служба Кремля

«При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета», — добавили в Кремле.

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