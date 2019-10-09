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16:33 (мск), источник: Известия

Стабильное тихое место: кем работают оскандалившиеся чиновники

Бывшая пресс-секретарь иркутского губернатора, назвавшая пострадавших от паводка быдлом и бичевней, нашла новую работу.

Источник: Известия

Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Бывшая пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич нашла новую работу. Старой она лишилась в августе, когда назвала пострадавших от паводков быдлом и бичевней. А 23 сентября стала замдиректора по развитию Иркутского областного государственного учреждения культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». За весьма успешными карьерами еще пяти оскандалившихся чиновников проследили «Известия».

Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина

Депутат Госдумы шестого созыва Илья Костунов прославился не яркими инициативами, как многие его коллеги, а одной фразой:

Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина.

Сказал он это в интервью в ноябре 2012 года. И вскоре извинился в Твиттере, что, как это обычно бывает, мало кто заметил.

Высказывание, сделанное в самом начале службы в Госдуме, не привело к уходу Костунова из политики. После окончания созыва в 2016 году он вошел в группу по противодействию коррупции Союза журналистов России, через год вернулся в Госдуму в качестве советника руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. А в 2019-м возглавил петербургскую «Школу молодого политика». Задача организации — обновление управленческого корпуса за счет молодых специалистов.

Макарошки всегда стоят одинаково

А вот министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова лишилась работы после издевательского высказывания о прожиточном минимуме. Осенью 2018 года чиновница спорила с областным депутатом Николаем Бондаренко о том, что 3,5 тыс. рублей в месяц достаточно на продукты.

Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!
Наталья Соколова
экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области

В конце видеоролика министр сказала оператору-любителю: «Вы, надеюсь, не выставите это в интернет?» Надежды Соколовой не оправдались, и чиновницу вскоре сняли с поста по указу губернатора.

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О новых назначениях экс-министра ничего не известно, но, по данным саратовских журналистов, Наталья Соколова осталась действительным членом проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Согласно положению о проекте, «среди лауреатов проекта осуществляется поиск и подбор кандидатов для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, партийных и общественных организациях, предприятиях социальной сферы, средствах массовой информации и бизнес-структурах».

Тем более что взять тайм-аут и отдохнуть Соколова вполне может. Ее доход за последний год составил 2,3 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что с 2013 года она получала от государства материальную помощь в размере 200 тыс. рублей в год.

Поменьше питаться, например

Подходить к питанию более осознанно рекомендовал в 2015 году россиянам и депутат Свердловского законодательного собрания Илья Гаффнер.

Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод, …и поменьше питаться, например.
Илья Гаффнер
депутат Свердловского законодательного собрания

И навсегда стал «депутатом, который предлагает меньше есть». Так Гаффнера называли журналисты и в начале 2019 года, когда писали о его банкротстве. Произошло оно после того, как Россельхозбанк не смог взыскать с него около 160 млн рублей. Депутатом и членом комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды он быть, кстати, не перестал.

Государство вообще в принципе ничего не должно

Нельзя сказать, что Ольга Глацких когда-то страдала от недостатка внимания. Гимнастка, завоевавшая олимпийское золото в 15 лет (Афины-2004), в 16 она ушла из спорта. И через 10 лет стала директором департамента молодежной политики Свердловской области.

Но подлинная известность пришла к Глацких в 2018 году на пороге собственного 30-летия. В прошлом октябре на встрече с волонтерами она сказала: «Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать». Через день чиновницу отстранили от работы, а вскоре музыкант Сергей Шнуров сочинил по поводу стихи:

То пот течёт или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну наконец-то всё, как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно, и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему вообще-то родились…

Глацких ушла сама после служебной проверки, по итогам которой получила выговор. А в апреле 2019-го стала заместителем главы Дворца игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге.

Никогда

Так ответил в 2016 году губернатор Самарской области Николай Меркушкин работнице «АвтоВАЗагрегата». Женщина, служившая на тогда уже упраздненном заводе, хотела узнать, когда погасят долги по зарплате.

Вопрос был такой: «Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате. Уже пошел второй год, столько было обещаний…». В нем Меркушкин, видимо, расслышал агрессию и сказал:

Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них.

В 2017 году Меркушкин ушел с поста губернатора по собственному желанию и стал специальным представителем президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Всемирные конгрессы созываются один раз в четыре года.

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