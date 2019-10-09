16:33 (мск), источник: Известия
Стабильное тихое место: кем работают оскандалившиеся чиновники
Бывшая
Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы
Бывшая
Депутат Госдумы шестого созыва Илья Костунов прославился не яркими инициативами, как многие его коллеги, а одной фразой:
Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина.
Сказал он это в интервью в ноябре 2012 года. И вскоре извинился в Твиттере, что, как это обычно бывает, мало кто заметил.
Высказывание, сделанное в самом начале службы в Госдуме, не привело к уходу Костунова из политики. После окончания созыва в 2016 году он вошел в группу по противодействию коррупции Союза журналистов России, через год вернулся в Госдуму в качестве советника руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. А в 2019-м возглавил петербургскую «Школу молодого политика». Задача организации — обновление управленческого корпуса за счет молодых специалистов.
А вот министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова лишилась работы после издевательского высказывания о прожиточном минимуме. Осенью 2018 года чиновница спорила с областным депутатом Николаем Бондаренко о том, что 3,5 тыс. рублей в месяц достаточно на продукты.
Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!
В конце видеоролика министр сказала оператору-любителю: «Вы, надеюсь, не выставите это в интернет?» Надежды Соколовой не оправдались, и чиновницу вскоре сняли с поста по указу губернатора.
О новых назначениях
Тем более что взять
Подходить к питанию более осознанно рекомендовал в 2015 году россиянам и депутат Свердловского законодательного собрания Илья Гаффнер.
Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод, …и поменьше питаться, например.
И навсегда стал «депутатом, который предлагает меньше есть». Так Гаффнера называли журналисты и в начале 2019 года, когда писали о его банкротстве. Произошло оно после того, как Россельхозбанк не смог взыскать с него около 160 млн рублей. Депутатом и членом комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды он быть, кстати, не перестал.
Нельзя сказать, что Ольга Глацких
Но подлинная известность пришла к Глацких в 2018 году на пороге собственного 30-летия. В прошлом октябре на встрече с волонтерами она сказала: «Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать». Через день чиновницу отстранили от работы, а вскоре музыкант Сергей Шнуров сочинил по поводу стихи:
То пот течёт или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну
наконец-товсё, как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно, и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему
вообще-тородились…
Глацких ушла сама после служебной проверки, по итогам которой получила выговор. А в апреле 2019-го стала заместителем главы Дворца игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге.
Так ответил в 2016 году губернатор Самарской области Николай Меркушкин работнице «АвтоВАЗагрегата». Женщина, служившая на тогда уже упраздненном заводе, хотела узнать, когда погасят долги по зарплате.
Вопрос был такой: «Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате. Уже пошел второй год, столько было обещаний…». В нем Меркушкин, видимо, расслышал агрессию и сказал:
Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них.
В 2017 году Меркушкин ушел с поста губернатора по собственному желанию и стал специальным представителем президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом