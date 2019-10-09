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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган начал операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

Источник: AP 2019
Новость
Чем Турции мешают сирийские курды?

Сообщается, что операция Турции вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» называется «Источник мира» («Peace Spring»). Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-эль-Айн.

Ранее 9 октября стало известно, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. В то же время операция против террористов, к которым Анкара причисляет курдов, пока не начата.

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.

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