Матвиенко поддержала «Лидеров России» и вновь призвала женщин активнее участвовать в конкурсе

«Этот конкурс я очень поддерживаю. Все предыдущие доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в Российский фонд прямых инвестиций, она активно работает, в том числе в проекте “Женское лидерство”», — сказала Матвиенко.
Я хотела бы воспользоваться возможностью и обратиться к девушкам и женщинам, которые хотят себя реализовать: не надо бояться и сомневаться в своих возможностях и способностях, наоборот, надо смело идти в бой. Я уверена, что ярких девушек у нас в стране не меньше, чем мужчин.
По словам главы Совфеда, сегодня главная проблема — это отсутствие подготовленных управленцев в образовании, здравоохранении и социальной сфере.
«Такая специализация (наука, здравоохранение, финансы и технологии) позволит выявить ярких и интересных людей, имеющих уже опыт работы в этих сферах, и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов», — подчеркнула Матвиенко.
Принять участие в проекте «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Конкурс состоит из четырех этапов: онлайн-регистрация участников (4—27 октября) и запись видеоинтервью (до 27 октября), дистанционный этап (октябрь — декабрь), очные полуфиналы в восьми федеральных округах (январь — март) и суперфинал (март).
Проект «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.