Минюст имеет доказательства финансирования ФБК из-за рубежа

Он отметил, что организация будет привлечена к административной ответственности через суд, если, как того требует закон, откажется регистрироваться в качестве иноагента.
Как заверил Титов, Минюст РФ имеет все доказательства иностранного финансирования ФБК.
«По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования», — пояснил он.
Так, по его словам, «только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч в рублевом эквиваленте», в том числе из Испании.