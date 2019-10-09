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16:58 (мск), источник: РАПСИ

Минюст имеет доказательства финансирования ФБК из-за рубежа

МОСКВА, 9 окт — РАПСИ. Решение о внесении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, принято в связи с наличием доказательств получения им финансирования из-за рубежа, заявил в среду журналистам и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Владимир Титов.

Источник: Владимир Бурнов, РАПСИ

Он отметил, что организация будет привлечена к административной ответственности через суд, если, как того требует закон, откажется регистрироваться в качестве иноагента.

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Как заверил Титов, Минюст РФ имеет все доказательства иностранного финансирования ФБК.

«По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования», — пояснил он.

Так, по его словам, «только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч в рублевом эквиваленте», в том числе из Испании.

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