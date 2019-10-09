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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Путин освободил Глазьева от должности советника президента

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новость
Отказ от безналичного доллара. Что советует Путину экономист Сергей Глазьев

На прошлой неделе Глазьева утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Сергей Глазьев в начале 1990-х был первым заместителем министра, а затем и министром внешнеэкономических связей, позже — депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов. В 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а с 2009 по 2012 годы занимал должность ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В июне 2012 года был назначен советником президента. В этом качестве Глазьев известен докладами, в которых жестко критиковал действия правительства и Центробанка. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственного производства.

Среди известных идей политика — ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.
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