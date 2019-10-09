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18:43 (мск), источник: Ведомости

Турция начала военное вторжение в Сирию

Операция вряд ли продлится больше месяца, считают в Москве.

Источник: AFP 2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Родник мира», которая пройдет на севере Сирии. «Цель — устранить террористический коридор на южной границе (Турции — “Ведомости”), принести мир и спокойствие в регион», — заявил Эрдоган (цитата по агентству Anadolu).

В операции задействованы авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой только что созданная группировка Сирийская национальная армия.

Их задача сводится к созданию буферной зоны безопасности на сирийско-турецкой границе — от населенного пункта Джерабулс и до города Эль-Маликия.

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Удары по окрестностям последнего, по данным ливанского телеканала al-Mayadeen, турецкая авиация нанесла еще 8 октября: ее целью стала база арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» в провинции Хасеке. Сегодня вылеты продолжились: с авиабазы Диярбакыр вылеты осуществили самолеты F-16 ВВС Турции, их целью были курдские формирования в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн.

За несколько часов до официального начала операции Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По данным турецкого издания Sabah, во время разговора турецкий лидер заявил, что планируемая операция внесет вклад в мир и стабильность в Сирии и «проложит путь к политическому процессу в этой стране». В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, «чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса».

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, стягивание вооруженных сил Турции и поддерживающих ее местных группировок в район проведения операции займет еще несколько дней.
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Едва ли операция будет сильно растянута по времени, полагает чиновник: через месяц — 13 ноября — Эрдоган должен прибыть с официальным визитом в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, к этому моменту турецкому президенту нужно продемонстрировать эффективность военных действий. Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. Впоследствии из этого района были отозваны около 50 американских военных. Российских военных в зоне проведения турецкой операции также нет, добавил чиновник Минобороны.

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