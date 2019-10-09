18:43 (мск), источник: Ведомости
Турция начала военное вторжение в Сирию
Операция вряд ли продлится больше месяца, считают в Москве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Родник мира», которая пройдет на севере Сирии. «Цель — устранить террористический коридор на южной границе (Турции — “Ведомости”), принести мир и спокойствие в регион», — заявил Эрдоган (цитата по агентству Anadolu).
Их задача сводится к созданию буферной зоны безопасности на
Удары по окрестностям последнего, по данным ливанского телеканала
За несколько часов до официального начала операции Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По данным турецкого издания Sabah, во время разговора турецкий лидер заявил, что планируемая операция внесет вклад в мир и стабильность в Сирии и «проложит путь к политическому процессу в этой стране». В
Едва ли операция будет сильно растянута по времени, полагает чиновник: через месяц — 13 ноября — Эрдоган должен прибыть с официальным визитом в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, к этому моменту турецкому президенту нужно продемонстрировать эффективность военных действий. Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и