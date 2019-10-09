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19:01 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/ — Только с таким отношением, по мнению главы государства, можно добиться успеха.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин напутствовал избранных губернаторов чутко относиться к людям. Только с таким отношением, по мнению главы государства, можно будет добиться успеха.

Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь.
Владимир Путин

Путин пожелал всем губернаторам удачи. Он добавил, что нисколько не сомневается, что у новых глав регионов будет достаточно жизненного и профессионального опыта для эффективного исполнения своего долга.

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Открывая встречу. российский лидер констатировал, что видит много знакомых лиц.

«С кем-то мы давно вместе работаем. Кто-то пришел на эти должности впервые. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании», — отметил президент.

По его мнению, это позволит губернаторам выполнить все те обещания, которые прозвучали из их уст во время предвыборной кампании. «Самое главное — чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Это чрезвычайно важная вещь», — заключил Путин.

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