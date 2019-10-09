19:01 (мск), источник: ТАСС
Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/ — Только с таким отношением, по мнению главы государства, можно добиться успеха.
Президент РФ Владимир Путин напутствовал избранных губернаторов чутко относиться к людям. Только с таким отношением, по мнению главы государства, можно будет добиться успеха.
Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь.
Путин пожелал всем губернаторам удачи. Он добавил, что нисколько не сомневается, что у новых глав регионов будет достаточно жизненного и профессионального опыта для эффективного исполнения своего долга.
Открывая встречу. российский лидер констатировал, что видит много знакомых лиц.
«С
По его мнению, это позволит губернаторам выполнить все те обещания, которые прозвучали из их уст во время предвыборной кампании. «Самое главное — чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Это чрезвычайно важная вещь», — заключил Путин.