23:03 (мск), источник: Daily Storm
Саакашвили рассказал о постановочных пресс-конференциях Порошенко
По его словам, на неудобных вопросах у журналистов отключался микрофон, а некоторые из них становились персонами нон грата.
Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что
«Они хотели подражать другим мировым лидерам, но у них не получалось. Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет. Я точно помню, что как только неугодные вопросы, сразу микрофон отключался. И заранее был список, кому надо задавать вопросы и так далее», — рассказал Саакашвили в эфире телеканала News One.
Некоторые журналисты, по словам политика, попали в список тех, кому президент никогда не давал интервью. «Как только слово “коррупция” у них [журналистов] близко к губам подходило, для Порошенко ты становился персона нон грата, потому что это было его больное место. Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции», — уточнил бывший грузинский президент.
Украинский паспорт Саакашвили получил в 2015 году, после чего стал губернатором Одесской области. 26 июля 2017 года, в то время как Саакашвили был за рубежом, указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство грузинского политика было прекращено. В сентябре 2017 года с помощью своих сторонников Саакашвили смог прорваться через границу и вернуться на Украину, однако в начале 2018-го его выслали в Польшу.
28 мая 2019 года