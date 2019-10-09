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23:03 (мск), источник: Daily Storm

Саакашвили рассказал о постановочных пресс-конференциях Порошенко

По его словам, на неудобных вопросах у журналистов отключался микрофон, а некоторые из них становились персонами нон грата.

Источник: Reuters

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что пресс-конференции экс-президента Украины Петра Порошенко были постановочными: на них приглашались определенные журналисты, а также заранее составлялся список вопросов. Кроме того, тех корреспондентов, которые пытались спросить бывшего главу государства о коррупционных скандалах, объявляли персонами нон грата.

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«Они хотели подражать другим мировым лидерам, но у них не получалось. Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет. Я точно помню, что как только неугодные вопросы, сразу микрофон отключался. И заранее был список, кому надо задавать вопросы и так далее», — рассказал Саакашвили в эфире телеканала News One.

Некоторые журналисты, по словам политика, попали в список тех, кому президент никогда не давал интервью. «Как только слово “коррупция” у них [журналистов] близко к губам подходило, для Порошенко ты становился персона нон грата, потому что это было его больное место. Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции», — уточнил бывший грузинский президент.

Украинский паспорт Саакашвили получил в 2015 году, после чего стал губернатором Одесской области. 26 июля 2017 года, в то время как Саакашвили был за рубежом, указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство грузинского политика было прекращено. В сентябре 2017 года с помощью своих сторонников Саакашвили смог прорваться через границу и вернуться на Украину, однако в начале 2018-го его выслали в Польшу.

﻿28 мая 2019 года пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. 29 мая он прилетел из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь. В аэропорту Саакашвили встретили девушка с караваем и активисты партии «Рух новых сил». Из-за огромного количества сторонников политика и журналистов образовалась давка — брифинг пришлось перенести из здания аэропорта на улицу. Это вызвало проблемы с выходом пассажиров из терминала.

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