Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
00:17 (мск), источник: Известия

Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии

Последствия для Анкары из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2019

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», — цитирует американского лидера «РИА Новости».

Трамп отметил, что США вывели всех своих военнослужащих из зоны проведения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии.

Видео
«Главное»: Эрдоган ввел войска в Сирию

«У нас нет военнослужащих в этом районе… мы были там в течение многих лет. Время уйти», — сказал он, отметив вместе с тем, что Вашингтон «ведет переговоры с обеими сторонами».

При этом американский лидер подчеркнул, что нынешняя американская администрация намерена завершить «бесконечные войны» США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Трамп также добавил, что США эвакуируют «самых опасных» пленных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию.

«Мы хотим убедиться, что они не сбегут», — заявил президент США.

Президент добавил, что в районе находятся «тысячи захваченных боевиков» ИГ, многие из которых являются гражданами других стран.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название «Источник мира». Основными целями операции заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

 Нефть не нужна: когда спрос на черное золото перестанет расти
Невидимые ракеты: что помешало отводу войск в Донбассе
Сенат США готовит закон о санкциях против Турции из-за Сирии
Кадровый вопрос в медицине предложили решать с помощью мигрантов
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад
«Элитная часть ГРУ» оказалась курсами для разведчиков
Необычный пешеходный переход в России получил мировую славу
Стабильное тихое место: кем работают оскандалившиеся чиновники
В Альпах самолет запутался в проводах и повис
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Жигули на экспорт: фотографии красивого автомобиля Как вы знаете, во времена Советского Союза большое количество автомобилей поставлялось на экспорт. И сейчас во многих странах мира можно встретить советские Москвичи, Волги, Нивы, УАЗики и, конечно же, Жигули. Какой же была экспортная «двойка»?
Кино
Масляков и Гусман отреагировали на слова о поборах в КВН Президент и постоянный член жюри клуба ответили на обвинения бывшего участника шоу
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой Актриса родила мальчика
Леди
Елена Летучая и внучка Грейс Келли на вечеринке в Монте-Карло Звезда показала, какой наряд выбрала для вечеринки в Монако.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь