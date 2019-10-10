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02:05 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган ответил на угрозы Трампа разрушить экономику Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа по военной операции на севере Сирии, сообщает турецкое издание Yeni Safak.

Источник: AP 2019

«Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах», — отметил Эрдоган, отвечая на вопрос об обещании Трампа разрушить экономику Турции в случае истребления курдов в Сирии. По словам Эрдогана, тот факт, что с сирийских территорий выводятся войска, демонстрирует истинные намерения США.

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Трамп заявил, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их. Он заявил журналистам, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть гораздо шире, чем только санкции. При этом сенаторы США в связи с действиями Турции предложили ввести санкции против Эрдогана и ряда турецких чиновников.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

По данным СМИ, уже есть первые жертвы военной операции. Reuters сообщило о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате турецкой бомбардировки. «Сирийские демократические силы» (SDF) также заявили о потере троих бойцов. Агентство France Press пишет, что погибло не менее 11 человек, из низ восемь — гражданские.

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