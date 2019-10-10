Эрдоган ответил на угрозы Трампа разрушить экономику Турции

«Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах», — отметил Эрдоган, отвечая на вопрос об обещании Трампа разрушить экономику Турции в случае истребления курдов в Сирии. По словам Эрдогана, тот факт, что с сирийских территорий выводятся войска, демонстрирует истинные намерения США.
Трамп заявил, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их. Он заявил журналистам, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть гораздо шире, чем только санкции. При этом сенаторы США в связи с действиями Турции предложили ввести санкции против Эрдогана и ряда турецких чиновников.
9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».
По данным СМИ, уже есть первые жертвы военной операции. Reuters сообщило о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате турецкой бомбардировки. «Сирийские демократические силы» (SDF) также заявили о потере троих бойцов. Агентство France Press пишет, что погибло не менее 11 человек, из низ восемь — гражданские.