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02:23 (мск), источник: РИА Новости

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

ТЕГЕРАН, 10 окт — РИА Новости. Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом “Аэрофлота” она вылетела из Ирана в Москву», — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.

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Пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко добавил, что россиянка чувствует себя нормально.

Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября ее арестовали в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, журналистка не информировала посольство в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.

Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.

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