02:23 (мск), источник: РИА Новости
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
ТЕГЕРАН, 10 окт — РИА Новости. Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом “Аэрофлота” она вылетела из Ирана в Москву», — сообщила дипмиссия в
Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября ее арестовали в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время