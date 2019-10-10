08:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Желание российского губернатора увеличить себе оклад в полтора раза объяснили
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко захотел повысить себе зарплату
Добродеев пояснил, что выполнить указ невозможно без повышения зарплаты губернатора, так как расчет заработной платы подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя. По его словам, цифра в 44 процента «не соответствует действительности».
Ранее Левченко внес в Заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Глава региона предложил увеличить свой оклад на 44 процента — с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. Также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности.
В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения заработной платы во всех территориальных органах федеральных ведомств. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.