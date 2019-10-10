11:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России
Белоруссия потеряет 400 миллионов долларов в 2020 году
По информации ведомства, в общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов. При этом в сентябре белорусская сторона оценивала дополнительные издержки
Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. В 2017 году стороны заключили договор, по которому Минск ежегодно получает 24 миллиона тонн сырья.
Из них 18 миллионов шли на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а остальное направлялось на реэкспорт. При этом экспортная пошлина зачислялась в бюджет Белоруссии.
Сначала поставки были беспошлинными и осуществлялись по внутренним российским ценам. Но налоговый маневр приведет к тому, что к 2024 году стоимость сырья сравняется с более высокими мировыми ценами. На фоне этого в Минске заявили, что ведут поиск альтернативных поставщиков нефти.