Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России

Белоруссия потеряет 400 миллионов долларов в 2020 году из-за налогового маневра России в нефтяной отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу белорусского Минфина Максима Ермоловича.

По информации ведомства, в общей сложности за 2019 и 2020 годы экономика страны потеряет 800 миллионов долларов. При этом в сентябре белорусская сторона оценивала дополнительные издержки из-за российского налогового маневра в 10−11 миллиардов долларов за период с 2019 по 2024 годы.

Читайте также
«Это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию»

Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. В 2017 году стороны заключили договор, по которому Минск ежегодно получает 24 миллиона тонн сырья.

Из них 18 миллионов шли на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а остальное направлялось на реэкспорт. При этом экспортная пошлина зачислялась в бюджет Белоруссии.

Сначала поставки были беспошлинными и осуществлялись по внутренним российским ценам. Но налоговый маневр приведет к тому, что к 2024 году стоимость сырья сравняется с более высокими мировыми ценами. На фоне этого в Минске заявили, что ведут поиск альтернативных поставщиков нефти.

Читайте также
Смогут ли объединиться Россия и Белоруссия
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июля© Ньюстюб
 Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха
Очевидцы рассказали о выписке Заворотнюк
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Стало известно, на чем экономят россияне
СМИ: Дагестанские предприниматели сотворили «экономическое чудо»
Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир (видео)
Трамп объяснил, почему отказал курдам: «Они не помогали нам»
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Так будет выглядеть новый Volkswagen Golf: первые эскизы Легендарная модель получила эффектную внешность и очень стильный интерьер, но лишилась трехдверного кузова
Кино
Наталья Рудова стала ведущей нового реалити-шоу Съемки проекта о любви и музыке пройдут на Бали
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Если мама закончилась, или как свалить от семьи на камчатку 312
Что вообще надо БЖ? 270
Без прививок от полиомиелита отказывают брать в сад 269
Забавные картинки 134
Леди
Максим Галкин устроил заплыв и восхитил поклонниц Шоумен скучает по морю.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь