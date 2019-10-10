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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед

Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на тысячу рублей, до 16,4 тысячи. Об этом на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов рассказал глава ПФР Антон Дроздов, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Индексация в 2020 году заложена на уровне 6,6 процента, в 2021-м — 6,3 процента, а в 2022-м — 5,9 процента. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18,3 тысячи рублей.

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Дроздов заметил, что инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,8 процента, а далее, согласно прогнозам, три процента в 2020 году и по четыре процента в 2021 и 2022 годах.

То есть страховая пенсия по старости будет расти быстрее инфляции.

Также с 1 апреля 2020 года ожидается повышение на семь процентов пенсии по государственному пенсионному обеспечению, большая часть из которых приходится на социальные пенсии. В следующие годы рост составит 2,6 процента и 3,1 процента.

После увеличения в 2020 году размер пенсий составит 10320 рублей (сейчас — 9764 рубля), что на пять процентов выше прожиточного минимума пенсионера.

Дроздов добавил, что индексация пенсий в 2020 году затронет 15 миллионов человек и дополнительно потребует 423 миллиарда рублей.

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