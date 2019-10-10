12:58 (мск), источник: Daily Storm
«Они не помогали нам во Второй мировой войне»: Трамп объяснил, почему отказал курдам
Ранее курдские ополченцы назвали решение Вашингтона вывести войска из Сирии ударом в спину.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался помогать курдам на севере Сирии, потому что они не помогали Соединенным Штатам во Второй мировой войне, сообщает The Huffington Post. США поддерживали курдских ополченцев в Сирийской Арабской Республике (САР), вместе они с 2014 года боролись с «Исламским государством"* в регионе. Однако в начале октября Вашингтон решил вывести войска из САР.
«Курды воюют за свою землю… Как было написано сегодня в одной очень сильной статье — они [курды] не помогли нам во Второй мировой войне, не помогли нам в Нормандии, например, и в других битвах. Они помогали нам, когда шла война на их земле — но это другая история», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме. Он добавил, что Вашингтон уже потратил огромную сумму денег на военную помощь курдам.
«Вместе с этим, нам нравятся курды», — добавил Трамп.
Журналист Уилл Соммер предположил, что Трамп ссылался на статью Курта Шлихера «Критики были ошеломлены, когда Трамп сдержал обещание о том, что войны больше не будет» (Critics Aghast As Trump Keeps Word About No More Wars). «Будем откровенными — курды не явились нам на помощь в [военных операциях в] Нормандию, Инчхон, Кхешань или Кандагар», — пишет Шлихер.
Вооруженные силы курдов «Отряды народной самообороны» расположены на
После того как США в начале октября решили вывести свои войска из САР, курды назвали это решение президента Дональда Трампа «ударом в спину». Сам глава Белого дома заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в «нелепых и бесконечных войнах» и не будет поддерживать действия Анкары на границе с Сирией.
Также Трамп пригрозил Турции «стереть ее экономику с лица земли», если та позволит себе действия, выходящие за рамки дозволенного.
9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в Сирии под названием «Источник мира», подчеркнув, что боевые действия будут направлены против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства».
*"Исламское государство (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.