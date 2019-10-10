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13:34 (мск), источник: Ведомости

«Мы обещали людям не терять территории». Пресс-конференция Зеленского на фудкорте

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября проводит многочасовую пресс-конференцию на территории Kyiv Food Market в Киеве. Трансляцию ведет офис Зеленского в Facebook. Главные заявления украинского президента — в материале «Ведомостей».

Источник: Офис Президента Украины

О встрече с Путиным

«Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, и я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас он есть хотя бы, у нас есть что-то, и сейчас все готовы к нормандскому формату».

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О протестах против «формулы Штайнмайера»

Зеленский признал, что его команда недостаточно общалась с гражданами относительно «формулы Штайнмайера».

«Господин Прошенко почему против разведения (сил)? Он почувствовал, что “формула Штайнмайера” — это ключик и это идет в одном, скажем так кейсе, обсуждаемом на улицах — “формула Штайнмайера” и разведение. Потому что коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли. Мы, действительно, не докоммуницировали с людьми и это правда. И это ошибка, но в наших шагах других, защищающих интересы нашей страны никакой ошибки не было».

При этом пока альтернативы «формуле Штайнмайера» нет, заключил украинский президент.

О разговоре с Трампом и отношениях с США

«Звонок никак не мог повлиять на наши отношения с Америкой». Если изменения в отношениях с США и произойдут, то «мы об этом узнаем из Twitter», отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на президента США Дональда Трампа, Зеленский сказал:

Мы рассчитываем в первую очередь на поддержку США, и в том числе на поддержку президента США Дональда Трампа. А то, что происходит во внутренней политике — я не хочу комментировать. Это вопросы их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам.
Владимир Зеленский
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О Донбассе

Когда меня выбрали президентом, напомню, какого Зеленского выбирало общество — президента, который остановит войну. И я остаюсь таким человеком. Моя главная цель и главная линия — я хочу остановить войну.
Владимир Зеленский ​​​​​​​
президент Украины

Зеленский подчеркнул, что при наличии неприемлемых для Украины условий мира в Донбассе, он скажет об этом в «нормандском формате», и начнется поиск других путей решения этого вопроса.

«Если я почувствую, что мы действительно все готовы что-то делать, чтоб прекратить войну, — мы будем это делать и будем говорить о формате выведения войск и идти по этому сценарию», — отметил он.

Для общения с Россией, в том числе для решения этого вопроса, есть два формата: нормандский формат и минский процесс. Зеленский отметил, что ради достижения мира на Донбассе готов трансформировать эти форматы.

Об Украине

Мы обещали людям не терять территории и закончить войну. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, что если сначала у кого-то было такое мнение, то сейчас все уверенно понимают именно это.
Владимир Зеленский
президент Украины

О Крыме

Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и попыток решать проблему Крыма военным путем.

Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет — это люди, второй — территории.
Владимир Зеленский
президент Украины

«Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории». «Если вы такое скажете, то мы должны идти войной на Крым, несмотря на то, что наша армия не готова», — считает президент Украины. «Дело не в армии — я как президент не готов терять людей», — подчеркнул Зеленский. — Поэтому выбран дипломатический путь".

О риске нового Майдана

Зеленский заверил, что кровопролития в случае массовых акций и нового Майдана не будет.

«Я общаюсь с людьми, и я готов общаться… Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь».

«Но люди должны знать, что они выберут. Они точно тогда не выберут прекращение войны, и они точно будут выбирать среди того “меню”… которое есть на этом продажном политическом рынке».

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