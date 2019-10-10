15:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Приглашение на отстрел
Охотникам хотят дать право регулировать численность животных.
Охотникам могут дать право отстреливать животных для снижения их популяции. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Сейчас регулированием численности охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях разрешено заниматься юрлицам и индивидуальным предпринимателям на основании трудового или
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий круг лиц, которые имеют право охотиться с целью регулирования численности животных. Сейчас таким видом охоты в общедоступных угодьях могут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели на основании трудового или
Сейчас в России зарегистрировано более 4,5 млн охотников.
В случае угрозы или частого нападения животных на местных жителей либо при существенном превышении численности вида допустимой нагрузки на охотугодья власти региона принимают решение о регулировании численности вида. Например, в Забайкальском крае медведи начали выходить в населенные пункты, где их привлекают свалки с остатками еды. На территории края их численность превышает 2 тыс., ежегодно охотникам выдается квота на отстрел 150 особей, кроме того, возможен дополнительный отстрел в случае опубликования приказа о регулировании их численности. В Коми в 2019 году краевое министерство издавало такой приказ три раза. Помимо медведей эта участь постигла и волков — с начала года отстреляно 64 особи, из которых 21 животное в рамках регулирования численности.
Михаил Крейндлин из «Гринпис России» обращает внимание, что такой вид охоты не ограничен сроками, также для него могут применяться воздушные суда и другие различные транспортные средства.
«Сейчас под видом регулирования численности часто высокопоставленные чиновники занимаются коммерческой охотой», — подчеркивает Крейндлин.
«Также под видом АЧС кто только не стреляет кабанов. В случае принятия в таком виде законопроект дает большую возможность для всякой коррупции. При этом надзор за количеством отстреленных животных сейчас полностью развален», — уточняет эксперт.
Платишь 650 руб. и можешь идти охотиться на птицу, стоимость лицензии на лося — 1,5 тыс. руб. Там уже нечего регулировать, наоборот, надо всех этих животных охранять.
Эксперт соглашается, что сейчас существует проблема с нападением медведей и волков на людей, однако он опасается, что под видом регулирования численности все будут охотиться на лосей, косуль и кабанов: «Если бы выгодно было охотиться на медведя, его бы и так уже давно все переколотили, но его шкура не востребована, а мясо не съедобное, потому что заражено трихинеллезом. А лицензия на него стоит при этом 3 тыс. руб.».
Анна Васильева