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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Приглашение на отстрел

Охотникам хотят дать право регулировать численность животных.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Охотникам могут дать право отстреливать животных для снижения их популяции. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Сейчас регулированием численности охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях разрешено заниматься юрлицам и индивидуальным предпринимателям на основании трудового или гражданско-правового договора. Экологи опасаются, что под этим предлогом высокопоставленные чиновники смогут охотиться в личных целях, — сейчас такая практика довольно распространена.

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий круг лиц, которые имеют право охотиться с целью регулирования численности животных. Сейчас таким видом охоты в общедоступных угодьях могут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели на основании трудового или гражданско-правового договора. Документом предлагается приписать эти права в том числе и охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре (получившие охотбилет).

Сейчас в России зарегистрировано более 4,5 млн охотников.

В случае угрозы или частого нападения животных на местных жителей либо при существенном превышении численности вида допустимой нагрузки на охотугодья власти региона принимают решение о регулировании численности вида. Например, в Забайкальском крае медведи начали выходить в населенные пункты, где их привлекают свалки с остатками еды. На территории края их численность превышает 2 тыс., ежегодно охотникам выдается квота на отстрел 150 особей, кроме того, возможен дополнительный отстрел в случае опубликования приказа о регулировании их численности. В Коми в 2019 году краевое министерство издавало такой приказ три раза. Помимо медведей эта участь постигла и волков — с начала года отстреляно 64 особи, из которых 21 животное в рамках регулирования численности.

Ранее в Минприроды РФ заявляли, что волки ежегодно наносят ущерб российским охотничьим хозяйствам на 10 млрд руб. В связи с этим ведомство планирует подготовить программу по регулированию численности волка с участием субъектов на территории всей страны.

Михаил Крейндлин из «Гринпис России» обращает внимание, что такой вид охоты не ограничен сроками, также для него могут применяться воздушные суда и другие различные транспортные средства.

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«Сейчас под видом регулирования численности часто высокопоставленные чиновники занимаются коммерческой охотой», — подчеркивает Крейндлин.

«Также под видом АЧС кто только не стреляет кабанов. В случае принятия в таком виде законопроект дает большую возможность для всякой коррупции. При этом надзор за количеством отстреленных животных сейчас полностью развален», — уточняет эксперт.

Биолог-охотовед Валерий Кузенков говорит, что сейчас все предпочитают охотиться в общедоступных охотугодьях из-за низкой стоимости:

Платишь 650 руб. и можешь идти охотиться на птицу, стоимость лицензии на лося — 1,5 тыс. руб. Там уже нечего регулировать, наоборот, надо всех этих животных охранять.

Эксперт соглашается, что сейчас существует проблема с нападением медведей и волков на людей, однако он опасается, что под видом регулирования численности все будут охотиться на лосей, косуль и кабанов: «Если бы выгодно было охотиться на медведя, его бы и так уже давно все переколотили, но его шкура не востребована, а мясо не съедобное, потому что заражено трихинеллезом. А лицензия на него стоит при этом 3 тыс. руб.».

Анна Васильева

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