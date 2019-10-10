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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не приведет к положительному результату, он не будет их обнародовать.

Источник: Reuters

«К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат? И не получить больше возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР и ЛНР, России и Крыму… Я не буду ничего опубликовывать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», — заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции.

Телефонные разговоры Путина и Зеленского состоялись в июле, а также в начале сентября. Главы государств обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.

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