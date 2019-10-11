Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
11:23 (мск), источник: ТАСС

Путин не против либерализма, но не видит оснований для отказа от вековых традиций

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Страны СНГ должны дорожить и поддерживать свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия и традиции. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества.

Источник: Reuters

Он отметил, что странами СНГ в текущем году совместно реализован целый ряд крупных гуманитарных проектов.

Вы, наверное, обратили внимание — пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия. И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет никаких оснований.
Владимир Путин
президент РФ

В июне текущего года в интервью Financial Times глава российского государства высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультурализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин приговорил либерализм. Но добивать не стал
Во время загрузки произошла ошибка.
28 июня© Ньюстюб
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Киев получил последний сигнал: хочешь — не хочешь, а придется договариваться с Россией
Назван лауреат Нобелевской премии мира
Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке сборной
Назван регион России с самым большим числом алкоголиков
Пробил Дно. Как живет самый матерящийся город России
Сталкер вычислил жертву по отражению в зрачке на селфи
Загоревшийся иранский танкер был поражен двумя ракетами
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Дети, дети 233
Редкие женские имена 197
Страшно за дочь 188
Не могу принять решение относительно смены работы 171
Леди
Максим Галкин устроил заплыв и восхитил поклонниц Шоумен скучает по морю.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь