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13:14 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство труда подготовило законопроект, изменяющий условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных актов.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с предлагаемыми поправками матери, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия.

«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — говорится в законопроекте.

Как пояснили РБК в Минтруде, претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.

В ведомстве полагают, что эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.
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«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — считают в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, если мать (или другой родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком) работает неполный день, он все равно сохраняет право на выплату пособия.

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