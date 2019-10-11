Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

В соответствии с предлагаемыми поправками матери, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия.
«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — говорится в законопроекте.
Как пояснили РБК в Минтруде, претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.
В ведомстве полагают, что эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.
«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — считают в ведомстве.
Согласно действующему законодательству, если мать (или другой родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком) работает неполный день, он все равно сохраняет право на выплату пособия.