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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».

Источник: РИА "Новости"

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», — сказал российский президент (цитата по «Интерфаксу»).

Также господин Путин заявил, что Россию тревожат планы Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе.

«Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается», — добавил он.

Напомним, заключенный между Россией и США более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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