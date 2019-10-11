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19:43 (мск), источник: РИА Новости

Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.

Источник: AP 2019

Об этом стало известно из распространенного Белым домом заявления.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепе, Москва согласилась на кандидатуру Салливана.

Согласно процедуре, теперь утвердить претендента должен сенат.

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов ранее заявил РИА Новости, что Салливан — кадровый сотрудник Государственного департамента, а не политический назначенец, как Хантсман. Это позволит дипломату в случае назначения сделать тему России более приоритетной именно в Госдепе.

При этом в случае назначения дипломат будет действовать не самостоятельно, а по указаниям Трампа, добавил Михайлов.

Бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября.

В Москве, комментируя отставку, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.

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