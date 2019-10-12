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11 октября, источник: Коммерсантъ

СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие

США и Китай достигли частичного соглашения, которое может положить начало для заключения перемирия в торговой войне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: AP 2019

В рамках соглашения Китай согласится на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США готовы снизить некоторые тарифы. Договор является предварительным и может быть изменен.

Reuters со ссылкой на источники сообщает также, что договоренности Вашингтона и Пекина предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары.

Напомним, сегодня, 11 октября, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ. С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин 5% введут 15 декабря.

Следите за развитием темы Торговые войны
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