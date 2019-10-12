Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии

Разговор лидеров Франции и США состоялся в пятницу.
«Он (Макрон — ред.) подчеркнул необходимость предотвратить новое появление “Исламского государства” (запрещено в РФ) в регионе, поддержать тех, кто боролся с нами против террористов, и защитить гражданское население», — говорится в коммюнике.
«Президент Республики призвал как можно скорее прекратить турецкую операцию. Франция и США будут находиться в тесном контакте по этому вопросу в ближайшие дни», — отмечается в коммюнике.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство». Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Турции сообщили о погибших и раненых мирных жителях.
Иран призвал Анкару прекратить операцию и вывести войска. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.