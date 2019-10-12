12:29 (мск), источник: Daily Storm
Зеленский: Порошенко хочет вернуться к власти через «новый майдан»
Резкая смена позиции
«Вы видели заявления и президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его [Порошенко] риторика меняется так же, как и его статус. Однако единственное, что он забывает, что он уже не президент, — не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», — сказал Зеленский в своем выступлении, запись которого опубликована в Facebook.
Глава государства заявил, что Порошенко подталкивает своих сторонников к новому «майдану», который
2 октября в Киеве на майдан Незалежности вышли люди с протестами против «капитуляции» Украины
1 октября Украина на очередном заседании контактной группы в Минске утвердила «формулу Штайнмайера», направленную на урегулирование ситуации на востоке страны. Подпись под документом, который ранее согласовали советники глав «нормандской четверки», поставил представляющий Киев
Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 7 октября должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Согласно подписанным в 2016 году в Минске соглашениям, создание зоны безопасности на этих участках необходимо, чтобы начать новый саммит «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины.