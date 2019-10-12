Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
28Умер Алексей Леонов
12:29 (мск), источник: Daily Storm

Зеленский: Порошенко хочет вернуться к власти через «новый майдан»

Резкая смена позиции экс-президента Украины шокировала европейских лидеров, отметил глава страны.

Источник: AP 2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен подталкивать страну к «новому майдану» и при его помощи вернуться к власти, заявил действующий глава страны Владимир Зеленский. По его словам, когда бывший лидер лишился своего поста, он внезапно изменил свое мнение относительно решения конфликта в Донбассе. Нынешний президент отметил, что европейские лидеры шокированы резким изменением позиции Порошенко по отношению к вопросу Донбасса.

«Вы видели заявления и президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его [Порошенко] риторика меняется так же, как и его статус. Однако единственное, что он забывает, что он уже не президент, — не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», — сказал Зеленский в своем выступлении, запись которого опубликована в Facebook.

Читайте также
Зеленский исключил возможность возвращения Донбасса и Крыма военным путем

Глава государства заявил, что Порошенко подталкивает своих сторонников к новому «майдану», который экс-президент желает возглавить и таким образом вернуться к власти. Зеленский добавил, что его предшественник выступает против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что «формула Штайнмайера» «в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах».

2 октября в Киеве на майдан Незалежности вышли люди с протестами против «капитуляции» Украины из-за подписанной ранее «формулы Штайнмайера». По мнению вышедших на акцию украинцев, президент страны Владимир Зеленский должен отказаться от внедрения плана по урегулированию войны в Донбассе по «российскому сценарию». Документ, подписанный ранее в Минске, предусматривает ввод особого статуса для региона.

1 октября Украина на очередном заседании контактной группы в Минске утвердила «формулу Штайнмайера», направленную на урегулирование ситуации на востоке страны. Подпись под документом, который ранее согласовали советники глав «нормандской четверки», поставил представляющий Киев экс-президент Украины Леонид Кучма. Также «формулу Штайнмайера» подписали представители республик Донбасса, России и ОБСЕ.

Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 7 октября должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Согласно подписанным в 2016 году в Минске соглашениям, создание зоны безопасности на этих участках необходимо, чтобы начать новый саммит «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Представитель Национального корпуса заявил, что готов «сделать все» для продвижения войск к российской границе
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
 Власти регионов оказались не готовы помогать отряду «Лиза Алерт»
Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 20%
Макрон призвал как можно быстрее прекратить операцию Турции
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Российский голкипер НХЛ потерял клюшку и совершил серию сейвов
Диана Шурыгина ушла от мужа к миллионеру
«Пьяные» рисунки в баре оценили в 5 миллионов долларов
Его пример другим наука. Чем заканчиваются эксперименты на себе
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Редкие мужские имена 185
Горе 183
Всем ли поровну? Или помощь родителей взрослым детям 173
Женский доктор 133
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь