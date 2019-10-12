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13:14 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал одно из условий вывода российских войск из Сирии

Президент заявил, что российские военные покинут Сирию, если так решат будущие власти в Дамаске.

Источник: AP 2019

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Москва готова будет вывести войска из Сирии, если будущие власти в Дамаске примут такое решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке показал в субботу российский канал.

«Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств, — сказал президент. — Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России».

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