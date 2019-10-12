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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Курды заявили о возвращении контроля над трассой, где идет операция Турции

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что вернули под свой контроль международную стратегическую трассу М4, к которой ранее в субботу при поддержке ВС Турции, проводящих операцию на севере Сирии, подошли отряды оппозиционной «Сирийской национальной армии».

Источник: AFP 2019

Ранее со ссылкой на агентство Anadolu сообщалось, что отряды «Сирийской национальной армии» достигли участка крупной трассы M4, имеющей стратегическое значение. Поддерживаемые Турцией войска вышли к участку между сирийскими городами Манбидж и Камышли.

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«SDF восстановили контроль над международной дорогой M4 после столкновений с военной группировкой, поддерживаемой Турцией, которая проникла в этот район и убила нескольких жителей», — говорится в сообщении координационного центра по ведению военных операций SDF в Twitter.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.

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