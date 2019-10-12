15:13 (мск), источник: РИА Новости
Курды заявили о возвращении контроля над трассой, где идет операция Турции
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Ранее со ссылкой на агентство Anadolu сообщалось, что отряды «Сирийской национальной армии» достигли участка крупной трассы M4, имеющей стратегическое значение. Поддерживаемые Турцией войска вышли к участку между сирийскими городами Манбидж и Камышли.
«SDF восстановили контроль над международной дорогой M4 после столкновений с военной группировкой, поддерживаемой Турцией, которая проникла в этот район и убила нескольких жителей», — говорится в сообщении координационного центра по ведению военных операций SDF в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.