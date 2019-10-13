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09:07 (мск), источник: BFM.ru

В «Слуге народа» признались в отсутствии денег на восстановление Донбасса

Давид Арахамия заявил, что вопрос о финансировании региона нужно поднимать, когда Киев вернет контроль над территориями.

Источник: AP 2019

У Украины нет денег на восстановление Донбасса. Об этом заявил глава президентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия.

Даже если случится «Нормандия», нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать.
Давид Арахамия
цитата по изданию «Левый берег»

По его словам, вопрос о финансировании региона нужно поднимать, когда Киев вернет контроль над территориями. «Тогда и надо будет искать источники финансирования. Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 миллиардов долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», — отметил депутат.

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