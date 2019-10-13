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00:27 (мск), источник: РИА Новости

В России оценили просьбу Киева к Европе «дожать» Москву по Донбассу

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские политики раскритиковали планы Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу «дожать Россию» по Донбассу и призвали украинские власти выполнять Минские соглашения.

Источник: РИА Новости

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге попросит зарубежных партнеров повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Иначе, по его мнению, обстановка на юго-востоке страны «откатится назад до состояния военного противостояния».

«Политическая риторика»

Сенатор Игорь Морозов сравнил риторику Пристайко с позицией его предшественника Павла Климкина и подчеркнул, что конфликт можно решить только путем выполнения Минских соглашений.

Делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнеров — это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает. Это политическая риторика, которая ему необходима для внутриполитического использования.
Игорь Морозов
сенатор (цитата по телеканалу RT)
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Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский улавливает настроение общества, желающего урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Морозова, сейчас украинская власть стремится сделать все, чтобы закончить конфликт.

«Повторяет путь Климкина»

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти идут неверным путем.
«Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит», — написал он в Twitter.

Парламентарий предположил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется решать эту проблему самостоятельно.

«Какое-то бесстыдство»

Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для нормального переговорного процесса украинским властям следует призвать к ответу националистов.

«В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Втягивать Россию во внутренние конфликты — это какое-то бесстыдство со стороны Пристайко», — цитирует его RT.

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Политик напомнил, что Россия всегда выступала за мирные соглашения и договоры.

«Пристайко повторяет путь Климкина, это очень печально», — заключил он.

Срыв разведения сил в Донбассе

Ранее на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе стороны договорились о разведении сил в регионе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.

Президент России Владимир Путин отметил, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. Кроме того, в МИД выразили сожаление сложившейся ситуацией. Российские дипломаты надеются, что Киев предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств, после чего можно будет утвердить дату проведения встречи в «нормандском формате».

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