В России оценили просьбу Киева к Европе «дожать» Москву по Донбассу

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге попросит зарубежных партнеров повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Иначе, по его мнению, обстановка на юго-востоке страны «откатится назад до состояния военного противостояния».
«Политическая риторика»
Сенатор Игорь Морозов сравнил риторику Пристайко с позицией его предшественника Павла Климкина и подчеркнул, что конфликт можно решить только путем выполнения Минских соглашений.
Делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнеров — это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает. Это политическая риторика, которая ему необходима для внутриполитического использования.
Игорь Морозовсенатор (цитата по телеканалу RT)
Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский улавливает настроение общества, желающего урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению Морозова, сейчас украинская власть стремится сделать все, чтобы закончить конфликт.
«Повторяет путь Климкина»
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти идут неверным путем.
«Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит», — написал он в Twitter.
Парламентарий предположил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется решать эту проблему самостоятельно.
«Какое-то бесстыдство»
Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для нормального переговорного процесса украинским властям следует призвать к ответу националистов.
«В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Втягивать Россию во внутренние конфликты — это какое-то бесстыдство со стороны Пристайко», — цитирует его RT.
Политик напомнил, что Россия всегда выступала за мирные соглашения и договоры.
«Пристайко повторяет путь Климкина, это очень печально», — заключил он.
Срыв разведения сил в Донбассе
Ранее на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе стороны договорились о разведении сил в регионе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.
Президент России Владимир Путин отметил, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. Кроме того, в МИД выразили сожаление сложившейся ситуацией. Российские дипломаты надеются, что Киев предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств, после чего можно будет утвердить дату проведения встречи в «нормандском формате».