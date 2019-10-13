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01:08 (мск), источник: Life.ru

Губернатор Иркутской области объяснил решение повысить себе зарплату

По данным местных СМИ, сейчас глава региона зарабатывает ежемесячно 500 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что повышение его оклада нужно, чтобы решить вопрос с увеличением заработной платы работникам бюджетных организаций. Об этом сообщает РБК.

По словам Левченко, он был избран губернатором в 2015 году, когда в области сложилась тяжёлая финансовая ситуация и «дырка в бюджете» составляла пять миллиардов рублей. Тогда чиновник решил снизить на 10% зарплату себе и своим заместителям.

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Затем бюджет области, по его словам, вырос с 97 млрд до 213 млрд рублей. При этом уровень зарплаты бюджетников остаётся невысоким, что особенно проявилось при паводке, добавил губернатор.

По его словам, зарплата бюджетников зависит от заработной платы главы региона.

— Повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в разы больше, я должен был решить вопрос при помощи этого указа, — заключил Левченко.

Напомним, как стало известно ранее, иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко внес на рассмотрение заксобрания проект о внесении изменений в закон «О государственных должностях». Документ предусматривает увеличение его оклада на 44%. По данным местных СМИ, сейчас Левченко зарабатывает ежемесячно 500 тысяч рублей.

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