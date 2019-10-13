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03:07 (мск), источник: Известия

Президент Эквадора заявил о введении в Кито комендантского часа

Комендантский час и военный контроль ввели в Эквадоре на фоне массовых протестов в столице республики Кито. Об этом заявил президент страны Ленин Морено.

«Я ввел комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать с 15:00 (23:00 мск)», — написал он в Twitter.

Глава государства отметил, что такая мера облегчит действия правоохранительных органов против излишних проявлений насилия.

Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Тогда президент Морено объявил о старте ряда экономических реформ.

Социальное недовольство и протесты, в частности, вызвало решение либерализовать цены на бензин и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в $1,3 млрд.

После этого цены на топливо выросли более чем на 120%. 3 октября работники транспортной сферы по всей стране объявили бессрочную забастовку.

8 октября депутат от движения СRЕО Oмeрo Кacтaньeр сообщил, что национальное собрание Эквадора приостановило работу из-за массовых протестов, волна которых прокатилась по всей стране.

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