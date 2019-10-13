03:07 (мск), источник: Известия
Президент Эквадора заявил о введении в Кито комендантского часа
Комендантский час и военный контроль ввели в Эквадоре на фоне массовых протестов в столице республики Кито. Об этом заявил президент страны Ленин Морено.
«Я ввел комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнет действовать с 15:00 (23:00 мск)», — написал он в Twitter.
Глава государства отметил, что такая мера облегчит действия правоохранительных органов против излишних проявлений насилия.
Социальное недовольство и протесты, в частности, вызвало решение либерализовать цены на бензин и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в $1,3 млрд.
После этого цены на топливо выросли более чем на 120%. 3 октября работники транспортной сферы по всей стране объявили бессрочную забастовку.
8 октября депутат от движения СRЕО Oмeрo Кacтaньeр сообщил, что национальное собрание Эквадора приостановило работу