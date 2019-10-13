Эсминец «Портер» зашел в Черное море

Ракетный эсминец должен «продемонстрировать поддержку нашим союзникам по НАТО и партнерам в регионе», подчеркивается в сообщении.
Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года, отмечает 6-й оперативный флот. В частности, в августе все тот же эсминец Porter в ходе пребывания в его акватории посетил Румынию, Болгарию и Турцию.
При этом указывается, что ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией Монтрё.
Как сообщалось, в субботу несколько российских боевых кораблей начали слежение за американским эсминцем Porter, вошедшим в акваторию Черного моря.
«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО “Портер” ВМС США», — говорится в сообщении Национальном центре управления обороной РФ.
«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», — отмечается в сообщении.
Эти корабли оснащены крылатыми ракетами «Калибр».
Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») и системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»), наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook («Дональд Кук»), Carney («Карни») и Ross («Росс»), размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.