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03:23 (мск), источник: Интерфакс

Эсминец «Портер» зашел в Черное море

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) («Портер») зашел в Черное море для повышения региональной стабильности, заявил в субботу 6-й оперативный флот ВМС США.

Источник: Reuters

Ракетный эсминец должен «продемонстрировать поддержку нашим союзникам по НАТО и партнерам в регионе», подчеркивается в сообщении.

Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года, отмечает 6-й оперативный флот. В частности, в августе все тот же эсминец Porter в ходе пребывания в его акватории посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море.
Лиза Франчетти
командующий 6-м флотом США вице-адмирал

При этом указывается, что ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией Монтрё.

Как сообщалось, в субботу несколько российских боевых кораблей начали слежение за американским эсминцем Porter, вошедшим в акваторию Черного моря.

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«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО “Портер” ВМС США», — говорится в сообщении Национальном центре управления обороной РФ.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», — отмечается в сообщении.

Эти корабли оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») и системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»), наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook («Дональд Кук»), Carney («Карни») и Ross («Росс»), размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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