Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
28Умер Алексей Леонов
04:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Курды объявили о 75 убитых турецких военнослужащих и 7 подбитых танках

Курдское информационное агентство ANF News сообщило, что представители «Силы демократической Сирии» (SDF) в боях с турецкой армией уничтожили 7 танков и 75 солдат.

Источник: AP 2019

По данным агентства, город Рас-эль-Айн, продолжает оказывать сопротивление войскам Турции. Ранее турецкое Минобороны сообщало, что Турция в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии установила контроль над городом Рас эль-Айн.

По данным BBC, погибли около 50 бойцов из протурецких сил, известных как Сирийская национальная армия, и один турецкий солдат.

Среди мирных жителей погибли около 50 человек по обе стороны границы.

Вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий около 100 тыс. человек.

Анкара начала военную операцию 9 октября. Цель Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. По последним данным, были уничтожены более 400 курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Следите за развитием темы Военная операция Турции в Сирии
 В России назревают массовые протесты
Как дети российских чиновников наследуют власть
В России оценили заявление Киева о необходимости «дожать» Россию
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД — СМИ
Американский эсминец вошел в Черное море
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Италия досрочно вышла на Евро-2020
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Куда бы переехать молодой семье?)) 364
Всем ли поровну? Или помощь родителей взрослым детям 260
Как вести?) 187
Чем занять трехлетку? 86
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь