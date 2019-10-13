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12:10 (мск), источник: RNS

МИД РФ обвинил Вашингтон в попытках подорвать работу ООН

Вашингтон осуществляет попытки подорвать работу ООН, не выплачивая своевременно членские взносы в бюджет организации, говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо отметить, что главным неплательщиком (взносов в бюджет ООН — RNS) на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на данный момент взносы не выплатили более 50 государств-членов. В результате, уже в ноябре организация столкнется с серьезными финансовыми трудностями при оплате труда своих сотрудников и счетов. ООН вводит меры жесткой экономии, включающие в себя ограничение количества заседаний, а также расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений.

Россия же своевременно оплатила все необходимые членские взносы, отметили в МИД,

«Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине», — говорится в сообщении.

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