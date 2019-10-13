МИД РФ обвинил Вашингтон в попытках подорвать работу ООН

«Необходимо отметить, что главным неплательщиком (взносов в бюджет ООН — RNS) на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент взносы не выплатили более 50 государств-членов. В результате, уже в ноябре организация столкнется с серьезными финансовыми трудностями при оплате труда своих сотрудников и счетов. ООН вводит меры жесткой экономии, включающие в себя ограничение количества заседаний, а также расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений.
Россия же своевременно оплатила все необходимые членские взносы, отметили в МИД,
«Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине», — говорится в сообщении.